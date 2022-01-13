المؤتمرنت -

قتلى وجرحى بهجوم نوعي على المرتزقة في شبوة

نفّذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر عملية هجومية، ظهر اليوم، على تجمّعات لدواعش ومرتزقة الإمارات في شبوة.



وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، في بيان، أن عملية القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر استهدفت تجمّعات لدواعش ومرتزقة الإمارات في شبوة أثناء تجمعهم بهدف محاولة الزحف باتجاه مواقع القوات المسلحة في مديرية "عين".



وأكد أن الإصابة كانت دقيقة .. مشيراً إلى أنه سقط على إثر العملية الهجومية أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، وأثارت حالة رعب وإرباكاً كبيرين في صفوفهم.



ولفت إلى أن طيران العدوان الأمريكي- السعودي - الإماراتي شن 43 غارة حتى اللحظة، أغلبها على محافظتي مأرب وشبوة.