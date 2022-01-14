المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي اللواء فارس الشريفي بوفاة نجله

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى اللواء ركن طيار فارس سالم الشريفي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي سابقاً، في وفاة نجله حاتم.



وعبّر الأمين العام عن صادق التعازي وعميق المواساة في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى والد الفقيد اللواء ركن طيار فارس سالم الشريفي وآل الشريفي كافة وقبائل مصعبين عامة بمديرية عين محافظة شبوة باسمه شخصياً.. وباسم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون.