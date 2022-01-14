المؤتمرنت -

شهيد و4 جرحى بعدوان سعودي جديد على صنعاء وصعدة

استشهد مواطن وأصيب 4 آخرون، بقصف وغارات لطيران العدوان السعودي على محافظتي صنعاء وصعدة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأكد مصدر أمني استشهاد مواطن بقصف مدفعي سعودي على مديرية منبه الحدودية، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي مناطق متفرقة من مديرية رازح بصعدة.



وذكر المصدر أن 4 من طاقم مستشفى 48 النموذجي أصيبوا، واثنين منهم حالتهما خطيرة جراء غارتين لطيران العدوان استهدفتا محيط المستشفى في منطقة السواد بمديرية سنحان محافظة صنعاء.



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي استهدف بغارة منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف بالجوف.