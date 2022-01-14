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أخبار
المؤتمر نت - 214 ألف مستفيد من خدمات مستشفى فلسطين

الأمانة: 214 ألف مستفيد من خدمات مستشفى فلسطين

المؤتمرنت -
الأمانة: 214 ألف مستفيد من خدمات مستشفى فلسطين
استفادت 214 ألفاً و539 حالة من الخدمات الطبية التي قدّمها مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة بأمانة العاصمة خلال العام الماضي.

وأوضح تقرير صادر عن المستشفى نشرته وكالة سبأ الرسمية أن العيادات الخارجية قدّمت خدمات طبية لـ٢٧ ألفاً و٥٠٧ حالات من الأطفال والنساء، في الاستشارات ورعاية الحوامل والأطفال والباطنية والجلد والجراحة والعظام والعيون والأسنان.

وأشار إلى استفادة ١١٨ ألفاً و١٦٦ حالة من الفحوصات المخبرية وبنك الدم، و١٧ ألفاً و٧٠٥ حالات من قسم الطوارئ و١٠ آلاف و٦٤٠ حالة من خدمات الأشعة وتخطيط القلب وأشعة التلفزيون والإيكو.

وذكر التقرير أن قسم الصحة الإنجابية والولادة قدّم خدمات طبية لخمسة آلاف و١٨٤ حالة ولادة طبيعية وقيصرية، في حين تم إجراء ألفين و١٠٤ عمليات جراحية واستقبلت أقسام الرقود ستة آلاف و٥٠ مريضاً.

وبيّن أن ١٨ ألفاً و٨٩٧ طفلاً حصلوا على خدمات التطعيم والتلقيح لأمراض الطفولة الستة، وتحصين ٤٦٥ امرأة، فيما قدّمت عيادة التغذية العلاجية خدمات طبية لأربعة آلاف و٩٩٨ طفلا وامرأة، وقدّمت عيادة المشورة ألفين و٤٨١ مشورة لرعاية الحوامل والمرضعات وتنظيم الأسرة.

وأفاد التقرير بأن المستشفى نفذ ثلاثة مخيمات طبية جراحية مجانية بالتعاون مع منظمة العون المباشر والهيئة العامة للزكاة، أجرت 342 عملية جراحية للوزتين والشفة الأرنبيه والخصية المهاجرة، وحالات البواسير والفتاق والأكياس الدهنية للنساء.

وأوضحت مديرة المستشفى الدكتورة ندى الوجمان، أن المستشفى شهد خلال العام 2021م مشاريع تطوير وتوسعة في عدد من الأقسام الطبية وتزويدها بالأسرّة والمعدات والتجهيزات الطبية الحديثة، وافتتاح أقسام جديدة، بما يسهم في تطوير مستوى الأداء وخدمة المواطنين وتخفيف آلامهم.

وأشارت إلى افتتاح وحدة التشخيص المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم بدعم صندوق مكافحة السرطان، والتي تكونت من غرف الكشف المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم وأشعة التلفزيون والفحص السريري وأشعة الماموجرافي والاستقبال.

كما تم افتتاح أقسام التغذية، والعزل الطبي للأطفال، وصيانة الأجهزة الطبية، وقاعة تدريب وتزويدها بأحدث التجهيزات، وكذا تجديد وتحديث الملفات الطبية بأحدث المستندات الطبية، وتجهيز قاعدة بيانات بالتشخيصات لكل الملفات الطبية الخاصة بالمرضى والوافدين.

وأكدت الدكتورة الوجمان، تطبيق المعايير والسياسات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة والسكان في أقسام المستشفى، وتعقيمها بشكل دوري للحد من العدوى البكتيرية والفيروسات.

وأشارت إلى توعية الكادر الطبي في المستشفى، بأهمية تطبيق سياسات وإجراءات الجودة، من خلال إقامة الدورات والورش، بما يعزز من مستوى الأداء وتحسين الخدمات الطبية والصحية.

كما أكدت مديرة المستشفى الحرص على مواصلة بذل الجهود بما يكفل تحسين وتوفير أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار.








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