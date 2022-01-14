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أخبار
المؤتمر نت - جين يضاعف من خطر الإصابة بأعراض كورونا

اكتشاف جين يضاعف من خطر الإصابة بأعراض كورونا

المؤتمرنت -
اكتشاف جين يضاعف من خطر الإصابة بأعراض كورونا
اكتشف علماء بولنديون، امس الخميس، جينا يقولون إنه يضاعف من خطر الإصابة بأعراض حادة من عدوى كوفيد-19، وهو أمر يأملون أن يساعد الأطباء في تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في حالة إصابتهم بالمرض.

ونظرًا لأن تردد بعض المواطنين في تلقي اللقاحات يشكّل أحد العوامل الرئيسية وراء ارتفاع معدلات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في وسط وشرق أوروبا، يأمل الباحثون في أن يؤدي تحديد الأشخاص المعرضين لخطر أكبر إلى تشجيعهم على الحصول على اللقاح ومنحهم إمكانية الوصول إلى علاجات مكثفة في حالة الإصابة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وقال وزير الصحة البولندي آدم نيدزيلسكي "بعد أكثر من عام ونصف العام من العمل، أصبح من الممكن تحديد الجين المسؤول عن قابلية بعض الأشخاص للإصابة بأعراض خطيرة (بسبب فيروس كورونا)".

وأضاف "هذا يعني أننا سنكون قادرين في المستقبل على تحديد الأشخاص الذين لديهم استعداد للمعاناة من أعراض خطيرة من كوفيد-19".

ووجد الباحثون من جامعة بياليستوك أن الجين هو رابع أهم عامل في تحديد مدى خطورة إصابة الشخص بكوفيد-19، وذلك بعد العمر والوزن والجنس.

وقال مارسين مونيوسكو، الأستاذ المسؤول عن المشروع، إن الجين موجود في حوالي 14% من سكان بولندا، مقارنة بما يتراوح بين 8-9% في أوروبا ككل و27% من سكان الهند.*وكالات








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