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أخبار
المؤتمر نت - الشورى يدين استهداف العدوان لمستشفى 48

الشورى يدين استهداف العدوان لمستشفى 48 بصنعاء

المؤتمرنت -
الشورى يدين استهداف العدوان لمستشفى 48 بصنعاء
أدان مجلس الشورى، قصف طيران العدوان السعودي لمستشفى 48 النموذجي بالعاصمة صنعاء، والذي أدى إلى إصابة أربعة من الموظفين بجروح بالغة.

واستنكر المجلس في بيان صادر عنه اليوم، الاعتداء السافر الذي تعرض له مستشفى 48 واستهداف طواقمه الطبية والاسعافية، وإحداث الأضرار والمضاعفات بالمرضى وكبار السن والنساء حديثات الولادة وإفزاع وترويع سكان محيط المستشفى.

واستهجن البيان، بشدة الممارسات العدوانية التي ينتهجها تحالف العدوان واستهدافه الممنهج للمستشفيات والطواقم الطبية والأعيان المدنية والأحياء السكنية في مختلف محافظات الجمهورية.

واعتبر البيان، استهداف المستشفى، جريمة مكتملة الأركان ترقى إلى جرائم الحرب وخرقاً وتحدياً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية التي تجرّم استهداف العاملين في المجال الطبي والمستشفيات والمرافق الطبية المحمية بموجب القانون الإنساني الدولي.

وحمّل البيان الهيئات والمنظمات الدولية التي تدّعي حماية الأعيان المدنية والمواطنين، المسؤولية الكاملة جراء تغاضيها عن مثل هذه الجرائم وعدم اضطلاعها بواجبها تجاه ممارسات العدوان الإجرامية واللا أخلاقية.

وطالب المجلس، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى العمل على إيقاف العدوان والوقوف بجدية إزاء الجرائم التي يقترفها تحالف العدوان بحق اليمن أرضاً وإنساناً منذ ما يقارب سبع سنوات.








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