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أخبار
المؤتمر نت - "ظاهرة خطيرة".. الأرصاد يوجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين

"ظاهرة خطيرة".. الأرصاد يوجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين

المؤتمرنت -
"ظاهرة خطيرة".. الأرصاد يوجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين
نبّه المركز الوطني للأرصاد الجوية، المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وحذر المركز في نشرته الجوية، سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية بسبب تشكل الضباب أو الشابورة المائية في المرتفعات الجبلية.

كما نبّه الصيادين ومرتادي البحر غرب خليج عدن ومدخل باب المندب وجنوب البحر الأحمر من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأشار المركز إلى أن الأجواء بالمرتفعات الجبلية صحوة وباردة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على مرتفعات محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والأجزاء الشمالية من محافظات الضالع وإب.

ولفت مركز الأرصاد إلى أن الأجواء ستكون باردة نسبياَ إلى باردة على مرتفعات محافظات تعز، لحج، إب، أبين، شبوة وحضرموت وغرب محافظتي مأرب والجوف وصحوة إلى غائمة جزئياً على بعض المناطق خلال ساعات النهار مع فرصة لهطول أمطار متفرقة وتشكل الشابورة المائية والضباب على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من المرتفعات الجبلية.

وفي المناطق الساحلية، ستكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة على المناطق الساحلية مع فرصة لهطول أمطار متفرقة على السواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها، فيما الرياح نشطة غرب خليج عدن ومدخل باب المندب والأجزاء الجنوبية من الساحل الغربي، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 30 عقدة.

وذكر المركز أن الأجواء بالمناطق الصحراوية صحوة، جافة بوجه عام، باردة نسبياً خلال ساعات الليل والصباح الباكر والرياح شمالية شرقية معتدلة، فيما ستكون الأجواء بأرخبيل سقطرى غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة على الأرخبيل والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تصل أقصى سرعة لها إلى 20عقدة.








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