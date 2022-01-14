الجمعة, 14-يناير-2022 الساعة: 08:14 م - آخر تحديث: 08:13 م (13: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
لماذا هذا الحقد من معظم حكام الخليج على اليمن وسورية والعراق؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
فزورة‮ ‬معقدة‮ !‬‬‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
أخبار
المؤتمر نت - تصدت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم لزحف مرتزقة ودواعش الإمارات باتجاه مديريات حريب وعين بمحافظة شبوة

خسائر فادحة تكبّدها العدو ومرتزقته في عين وحريب

المؤتمرنت -
خسائر فادحة تكبّدها العدو ومرتزقته في عين وحريب
تصدت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم لزحف مرتزقة ودواعش الإمارات باتجاه مديريات حريب وعين بمحافظة شبوة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا لزحف مرتزقة ودواعش الإمارات باتجاه مديريات حريب وعين، دون إحراز أي تقدم.

وأشار إلى أنه بالرغم من الغطاء الجوي المكثف بأكثر من 24 غارة، لمساندة الزحف، إلا أنه تم تكبيد المرتزقة ودواعش الإمارات خسائر فادحة، من خلال تدمير وإعطاب 6 مدرعات وإصابة أكثر من 40 مرتزقاً بينهم قادة ألوية وكتائب.

وأشار العميد سريع إلى أنه تم استهداف تجمعات العدو بـ4 صواريخ باليستية وطائرة مسيرة .. مؤكداً أن الإصابات كانت دقيقة أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات، وسببت الضربات حالة رعب وانهيار في صفوف العدو ومرتزقته.

ودعا أبناء وأهالي مرتزقة الإمارات إلى سحب أبنائهم من الزج بهم في معارك لا تخدم سوى أمريكا وأذنابها في المنطقة .. لافتاً إلى أن القوات المسلحة عقدت العزم بالتوكل على الله في الدفاع عن الشعب والبلد بكل السبل المتاحة وإن مناطق القتال ستكون محرقة لهم.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: تراجع اسعار النفط
رياضة: التعادل يحسم لقاء السنغال وغينيا
عربي ودولي: حريق ضخم يلتهم مصفاة نفط في الكويت
رياضة: كورونا يضرب مدافع ريال مدريد
رياضة: ميلان وفيورنتينا إلى ربع نهائي كأس إيطاليا
فنون ومنوعات: موجة شديدة الحرارة تجتاح أستراليا
اقتصاد: الذهب يتجه لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية
عربي ودولي: الهند تسجل 315 حالة وفاة بكورونا
اقتصاد: تراجع أسعار النفط عالمياً
عربي ودولي: غوتيريش: ملايين الأفغان على وشك الموت
أخبار: زيت الزيتون يقلل الوفاة بأمراض القلب
أخبار: شهيد و4 جرحى بعدوان سعودي على محافظتين
أخبار: الأمين العام يعزي اللواء الشريفي بوفاة نجله
رياضة: بلباو يعبر أتلتيكو ويتأهل إلى نهائي السوبر
علوم وتقنية: علامة تحذير خطيرة لمرض السكري
أخبار: شركة النفط: أزمة وقود خانقة في المحافظات
أخبار: القطاع الصحي يدين استهداف مستشفى 48
عربي ودولي: اتفاق صيني هندي لإنهاء التوتر العسكري
أخبار: المرور لـ"سائقي المركبات": احذروا نقيل سمارة
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب
عربي ودولي: استهداف السفارة الأمريكية في بغداد
أخبار: العدوان يستهدف مأرب والبيضاء بـ30 غارة
أخبار: قتلى وجرحى بهجوم على المرتزقة في شبوة
فنون ومنوعات: ألم في الأذن.. يقود شخصاً لمفاجأة
رياضة: إنتر ميلان يتوج بكأس السوبر الإيطالي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022