المؤتمرنت -

أجواء باردة وتحذير من تشكل الضباب في 7 محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الباردة وتشكل الضباب في عدة محافظات، ونشاطاً للرياح السطحية في جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع أن تكون الأجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء والأجزاء الشمالية من إب والضالع ولحج والمرتفعات الغربية للجوف ومأرب.



ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة أيضاً في مرتفعات محافظات تعز، أبين، شبوة وحضرموت وباردة نسبياً إلى باردة في المناطق الصحراوية.



وأشار المركز إلى احتمال تشكل الضباب على أجزاء من المرتفعات الغربية لمحافظات تعز، لحج، إب، غرب صعدة، حجة، المحويت وريمة.



وحسب المركز سيكون هناك نشاط للرياح السطحية على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب.



ودعا المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة.



ونبه سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية بسبب تشكل الضباب أو الشابورة المائية، والصيادين ومرتادي البحر جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطرب البحر وارتفاع الموج.



وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي : ذمار : 04.4 ، عمران : 04.5 ، صنعاء : 06.2 ، إب : 08.5 ، السدة : 09.5.