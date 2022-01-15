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أخبار
المؤتمر نت - عالميا.. إصابات كورونا تتجاوز الـ323.1 مليون حالة

عالميا.. إصابات كورونا تتجاوز الـ323.1 مليون حالة

المؤتمرنت -
عالميا.. إصابات كورونا تتجاوز الـ323.1 مليون حالة
تجاوزت الحصيلة العالمية للإصابات بفيروس كورونا 1ر323 مليون حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى أكثر من 52ر5 مليون، كما تم إعطاء أكثر من 58ر9 مليار جرعة لقاح.

وبحسب إحصاءات مركز علوم وهندسة النظم التابع لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فإن الحصيلة الحالية على مستوى العالم بلغت 323 مليونا و140 ألفا و74 حالة، في حين وصلت حصيلة الوفيات إلى 5 ملايين و528 ألفا و794 حالة وفاة.

وكشف المركز أن الولايات المتحدة لا تزال هي الدولة الأكثر تضررا من الفيروس، حيث سجلت أعلى عدد من الإصابات وهو 64 مليونا و897 ألفا و237 إصابة بالفيروس، بالإضافة إلى أعلى عدد من الوفيات وهو 849 ألفا و172 حالة وفاة.








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