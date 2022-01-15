السبت, 15-يناير-2022 الساعة: 10:18 م - آخر تحديث: 10:07 م (07: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
لماذا هذا الحقد من معظم حكام الخليج على اليمن وسورية والعراق؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
فزورة‮ ‬معقدة‮ !‬‬‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
أخبار
المؤتمر نت - يدعم فيتامين D عددًا لا يحصى من الوظائف البيولوجية الحيوية في جسم الإنسان، سواء للذكور أو الإناث، فإن فيتامين D يسهم بفاعلية في تحسين صحة العظام والقلب والأمعاء والجهاز المناعي

فيتامين سحري له فوائد عديدة للرجال

المؤتمرنت -
فيتامين سحري له فوائد عديدة للرجال
يدعم فيتامين D عددًا لا يحصى من الوظائف البيولوجية الحيوية في جسم الإنسان، سواء للذكور أو الإناث، فإن فيتامين D يسهم بفاعلية في تحسين صحة العظام والقلب والأمعاء والجهاز المناعي.

وبحسب ما نشره موقع Mind Your Body Green، فقد أُجري مؤخراً الكثير من الأبحاث الهامة الناشئة، التي تركز على فوائد فيتامين D للرجال وتوصلت نتائجها لما يلي:

دعم نمو العضلات
يلجأ الكثيرون إلى مكملات مثل الكرياتين والبروتين والأحماض الأمينية عند السعي لدعم النظام الغذائي يهدف إلى تعزيز نمو العضلات ووظائفها. ولكن عالم التغذية العضلي الهيكلي بروفيسور كريستيان رايت ينصح باستخدام مكملات فيتامين D، لأنها تنظم عددًا من المسارات والوظائف الخلوية التي تحافظ على صحة العضلات، مشيرًا إلى أنه تم العثور على مستقبلات فيتامين D المعروفة اختصارًا بـVDR في العضلات الهيكلية في جميع أنحاء الجسم، مما يعني أن العضلات بحاجة إلى فيتامين D للمشاركة في جميع أنواع الأنشطة اليومية، وليس لمجرد ممارسة الرياضة.

ويضيف بروفيسور رايت أن فيتامين 3D مطلوب أيضًا للحفاظ على نسبة صحية من كتلة العضلات طوال العمر، موضحًا أن الأبحاث العلمية تظهر الأبحاث أن كتلة العضلات الأعلى تبطئ من فقدان العضلات مع تقدم العمر وتعزز حالة العضلات طوال الوقت.

تحسين الحالة المزاجية
تعد العافية النفسية جانب مهم من جوانب الصحة العامة. وبحسب الأبحاث العلمية فإن فيتامين D يوفر دعمًا يوميًا للمزاج ولتعزيز الصحة النفسية، للأسباب التالية:

أولاً، توجد مستقبلات ومستقلبات فيتامين D في جميع أنحاء الدماغ، مما يشير إلى أن فيتامين D يلعب دورًا مهمًا في وظائف الدماغ وصحته وتحسين المزاج ودعم الحيوية المعرفية.

ثانيًا، فيما يتعلق بالصحة العاطفية، خلصت مراجعة علمية في عام 2020 إلى أن مكملات فيتامين D يمكن أن تساعد في تحسين الحالة المزاجية عن طريق تقليل المشاعر السلبية.

ثالثًا، كشفت نتائج دراسة علمية مؤخرًا أن فيتامين D يعمل بشكل وثيق مع الغدة الصنوبرية للمساعدة في تنظيم مستويات السيروتونين والميلاتونين، وهي الهرمونات المسؤولة عن السعادة وجودة النوم.

صحة إنجابية أفضل
تم تسليط الضوء على أهمية فيتامين D في دراسات علمية حول الخصوبة والصحة الإنجابية، حيث تقول بروفيسور أشلي جوردان فيريرا، مدير الشؤون العلمية في موقع mbg، أن فيتامين D يلعب دورًا مهمًا لدعم الخصوبة والصحة الإنجابية، مستشهدة بنتائج دراسات كشفت أن حالات نقص فيتامين D أو عدم وجود مستويات كافية منه تحسنت بعد تناول الذكور مكملات الفيتامين.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: شاب يدفع امرأة أمام قطار في بروكسل
عربي ودولي: الصين: تطعيم نحو 90% من السكان
رياضة: كأس أمم إفريقيا.. نيجيريا إلى دور الـ16
رياضة: نيس يعزّز وصافته بالدوري الفرنسي
عربي ودولي: زلزال يضرب كرمان جنوب إيران
أخبار: بن حبتور: شبوة ستظل وحدوية ووفيّة للشعب اليمني
اقتصاد: أسعار الذهب تتجه لتسجيل أكبر زيادة
أخبار: عالميا.. إصابات كورونا تتجاوز الـ323.1 مليون حالة
أخبار: أجواء باردة وتحذير من تشكل الضباب في 7 محافظات
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ علي محمد مقصع
أخبار: أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الحاج يحيى العقاري
علوم وتقنية: زيت الزيتون يقلل الوفاة بأمراض القلب
أخبار: صلاح والعدلة والسماوي يطمئنون على صحة القوسي والرقيحي
علوم وتقنية: رياح شمسية تضرب الأرض
رياضة: أمم إفريقيا.. مالاوي تهزم زيمبابوي
محافظات: إبادة ألف كلب مسعور بأمانة العاصمة
رياضة: المغرب يتخطى جزر القمر ويتأهل لدور الـ16
فنون ومنوعات: طريقة بسيطة للنوم السريع
أخبار: 34 غارة عدوانية على 5 محافظات يمنية
أخبار: خسائر فادحة تكبّدها العدو في عين وحريب
أخبار: حصيلة خروقات قوى العدوان لاتفاق الحديدة
اقتصاد: تراجع اسعار النفط
رياضة: التعادل يحسم لقاء السنغال وغينيا
أخبار: الأرصاد يوجه تحذيراً للمواطنين في هذه المناطق
أخبار: الشورى يدين استهداف العدوان لمستشفى 48
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022