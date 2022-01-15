المؤتمرنت -

طيران العدوان يستهدف 4 محافظات بـ53 غارة

واصل طيران العدوان السعودي اليوم شن غاراته الجوية على محافظات مأرب وشبوة والبيضاء وصعدة.



وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ12 غارة مديرية حريب، و9 غارات مديرية الجوبة، و5 غارات مديرية الوادي بمأرب، و16 غارة على القنذع بمديرية بيحان في شبوة.



وذكر المصدر أن الطيران المُعادي شن 5 غارات على مديرية الصومعة، وغارتين على مديرية ناطع، وغارة على مديرية السوادية في البيضاء.



وأشار المصدر إلى طيران العدوان شن غارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف، وغارة على منطقة وادي لِيَة بمديرية الظاهر بصعدة، فيما تعرضت مناطق متفرقة من مديرية شدا لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.