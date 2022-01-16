المؤتمرنت -

إعلان نتائج أوائل الجمهورية في اختبارات المعاهد الفنية والمهنية

أعلنت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، اليوم، نتائج أوائل الجمهورية في الاختبارات النهائية للمعاهد الفنية والمهنية بأمانة العاصمة والمحافظات، للعام الدراسي 2020- 2021م، بنسبة نجاح 40ر75 بالمائة.



ووصف وزير التعليم الفني والتدريب المهني، غازي أحمد علي محسن، في مؤتمر صحفي، اليوم، نسبة النجاح بالجيّدة، مقارنة بالأوضاع الصعبة التي تمر البلاد جراء استمرار العدوان واستهدافه المعاهد الفنية والمهنية، وانعدام المواد الخام، وانعكاس ذلك على سير التعليم في بعض المؤسسات التعليمية والتدريبية.



ووجّه وكلاء القطاعات والوكلاء المساعدين بالنزول إلى مختلف المحافظات للاطلاع على سير العملية التعليمية والتدريبية فيها، ومعرفة الصعوبات التي تواجهها، والرفع بالحلول والمعالجات المقترحة للبحث عن تمويل لتجاوز تلك الصعوبات.



من جانبه، أشاد نائب وزير التعليم الفني، محمد السقاف، بجهود الكادر التعليمي في المؤسسات التدريبية في المعاهد المهنية والتقنية في إنجاح العملية التعليمية بالمعاهد، وصولاً إلى الامتحانات رغم شحة الإمكانات وتوقف المرتبات، جراء استمرار العدوان.



واعتبر استمرار العملية التعليمية والتدريبية في المعاهد الفنية والمهنية، في ظل العدوان وقلة الإمكانات، إنجازاً يضاف إلى الإنجازات المتحققة في مختلف المجالات.



بدورها، باركت وكيلة قطاع الفتاة في وزارة التعليم الفني، سيمة مثنى، تفوق الطالبات وحصولهن على أعلى المعدلات، خاصة في التخصصات التي تلبّي ميول الفتاة.



من جهته، أشار وكيل قطاع المعايير والجودة في وزارة التعليم الفني، الدكتور عبد الوهاب النونو، إلى أن إجمالي الطلاب المتقدّمين للامتحان للعام الدراسي 2020 - 2021م أربعة آلاف و37 طالباً وطالبة في جميع المستويات التقنية والمهنية، نجح في الاختبار ثلاثة آلاف و44 طالباً وطالبة، وأكمل في الاختبار 654 طالباً وطالبة، ورسب في الامتحان 339 طالباً وطالبة.



وذكر أن نسبة النجاح في الدبلوم التقني 59ر79 بالمائة حيث تقدم للاختبار ثلاثة آلاف و504 طلاب، نجح في الاختبار ألفان و789 طالباً وطالبة، وأكمل في الاختبار 488 طالباً وطالبة، ورسب 227 طالباً وطالبة .



ولفت النونو إلى أن نسبة النجاح في الثانوية المهنية 96ر48 بالمائة، حيث تقدّم للاختبار 241 طالباً وطالبة، ونجح في الاختبار 118 طالبا وطالبة، وأكمل في الاختبار 66 طالباً وطالبة، في حين رسب 57 طالباً وطالبة.



وأفاد بأن نسبة النجاح في شهادة دبلوم التدريب المهني 92ر46 بالمائة، حيث تقدّم للاختبار 292 طالباً وطالبة، نجح في الاختبار 137 طالبا وطالبة، أكمل في الاختبار 100 طالب وطالبة، ورسب في الاختبار 55 طالباً وطالبة .



عقب ذلك تم إعلان أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية في الاختبارات النهائية للمعاهد المهنية والتقنية بمختلف الأقسام والتخصصات المهنية والتقنية.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حضر المؤتمر الصحفي وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون ومدراء العموم.

