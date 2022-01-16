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أخبار
المؤتمر نت - أفرجت السلطات الكويتية يوم الأحد عن الكابتن طيار أحمد عاشور بعد إدانته على تغريدات نشرها عبر حسابه

الإفراج عن طيار كويتي سجن بسبب(عاصفة الحزم)

المؤتمرنت -
الإفراج عن طيار كويتي سجن بسبب(عاصفة الحزم)
أفرجت السلطات الكويتية يوم الأحد عن الكابتن طيار أحمد عاشور بعد إدانته على تغريدات نشرها عبر حسابه على "توتير".

ونشرت وسائل إعلام كويتية مقاطع فيديو تظهر لحظة الإفراج عن عاشور وسط ترحيب كبير من ذويه.

وبحسب وسائل إعلام كويتية فإن الإفراج لم يأت بكتاب عفو أو مرسوم بل جاء بعد انقضاء عقوبة السجن كاملة دون أي وساطات أو تدخلات من النواب أو أي شخصيات كويتية.


وحسبما اوردته قناة (روسيا اليوم) فقد سجن عاشور بعد تغريدة انتقد فيها عملية "عاصفة الحزم" التي أطلقتها السعودية ضد اليمن.








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