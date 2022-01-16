المؤتمرنت -

رصد 131 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة في 24 ساعة

رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 131 خرقاً لوقف إطلاق النار ارتكبتها قوى العدوان، في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات غارة للطيران الحربي على الجراحي، واستحداث تحصينات في الجبلية، وتحليق 4 طائرات حربية في أجواء الجبلية والجراحي، و3 طائرات تجسسية في أجواء الجبلية.



وأشار المصدر إلى أن من بين الخروقات، 33 خرقاً للعدوان بقصف مدفعي لعدد 192 قذيفة و85 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.