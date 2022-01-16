المؤتمرنت -

لا تتجاهلها.. 5 إشارات تنذر بإصابتك بالسرطان

إن تشخيص الإصابة بمرض السرطان أمر مخيف، لكن لا تقلق كثيرا، فالناس يعيشون أطول من أي وقت مضى، حتى بعد تشخيص الإصابة بالسرطان.



والسرطان ليس مرضاً معاصراً، بحسب جمعية السرطان الأميركية، فقد أصاب البشر والحيوانات على السواء عبر التاريخ.



ويقال ذلك الكلام، لأن كثيرين يعتقدون أنه مرض معاصر، وبالفعل فإن أنماط الحياة الخاطئة تزيد من احتمال الإصابة بمرض السرطان.



ولتفادي الإصابة، ثمة اختبارات وأدوات تساعد في كشف الإصابة بهذا المرض الخبيث، وفيما يلي 5 أعراض مهمة تظهر في جسم الإنسان ولا ينبغي تجاهلها بحسب موقع "timesnownews"، وهي على النحو التالي:



فقدان الوزن غير المبرر: إن فقدان الوزن أمرا شائع بين المصابين بالسرطان، وربما يكون أول إشارة مرئية على الإصابة بالمرض، فنحو 40 بالمئة من الأشخاص الذين جرى تشخيصهم بالإصابة بالسرطان في الولايات المتحدة، قال إنهم تعرضوا لفقدان وزن غير منطقي.



التعب الشديد: إن التعب الذي يسببه السرطان لا يشبه ذلك الذي تشعر به بعد يوم عمل طويل، بل إنه تعب شديد لا يتحسن مع الراحة، ويعتبر علامة مبكرة على المرض الخبيث، ومما يدل على ذلك الصعوبة في عدم الاستيقاظ بالصباح.



الحمى: يمكن أن تكون الحمى من أعراض نزلات البرد أو الإنفلونزا، لكن تزول من تلقاء نفسها. الوضع مختلف مع السرطان، حيث تتكرر الحمى بدون سبب واضح وخاصة في الليل.



الألم: تتسبب بعض أورام الدماغ بصدام مستمر لأيام، ولا تخفف من حدته العلاجات التي يصفها الأطباء، ويمكن الألم علامة على الإصابة بالسرطان، لذلك فاستشارة الطبيب ضرورة في حالة لم تكن تعرف أسباب الإصابة بهذا السرطان.



التغيرات في الجلد: إن الجلد هو أكبر الأعضاء في الجسم، ويمكن أن يكون نافذة على صحتنا بصورة عامة، ومن المفضل أن ينظر الطبيب إلى أي علامات غير طبيعية على الجلد مثل النتوءات، كما أن اصفرار العينيين أو أطراف الأصابع قد يشير إلى وجود سرطان محتمل.