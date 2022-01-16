المؤتمرنت -

الفلكي الشوافي يكشف موعد تحسن الطقس في اليمن

كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" عن توقعاته لحالة الطقس في اليمن وموعد تحسن هطول الأمطار على محافظات الجمهورية.



وتوقع الفلكي الشوافي تحسن بسيط لهطول الأمطار المتفرقة خصوصا مع نهاية الأسبوع الجاري، مشيراً إلى أن نسبة الهطول تغطي من 25% إلى 35% على السواحل والمرتفعات الغربية، فيما سيكون الهطول على باقي المناطق أقل.



وأكد الشوافي على حسابه فيس بوك، استمرار الأجواء الباردة إلى باردة نسبياً على المرتفعات والأحواض الجبلية.



ودعا الفلكي اليمني المواطنين إلى توخي الحذر من الأجواء الباردة والأمطار، محذراً سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من تدني الرؤية بسبب الضباب.



ونبه الشوافي المزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم خصوصاً إذا الرياح هادئة والأجواء صافية ليلاً.