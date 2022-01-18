المؤتمرنت -

العدوان يستهدف أحياء سكنية في 5 محافظات بـ38 غارة

شن طيران العدوان السعودي الإماراتي اليوم، 38 غارة على مأرب وشبوة والضالع والبيضاء والجوف، مستهدفاً المواطنين وممتلكاتهم.



وأفاد مصدر أمني بأن طيران العدوان قصف بـ10 غارات مديرية الجوبة، و5 غارات البلق بمديرية الوادي، و3 غارات مديرية العبدية، وغارة مديرية صرواح، و5 غارات على مديرية حريب مأرب استهدف إحداها سيارة المواطن نايف أحمد عبدالإله الحداد في الطريق العام، ما أدى إلى استشهاده واثنين من أولاده، بالإضافة إلى اثنين آخرين كانا على متن السيارة.



وأشار المصدر إلى أن الطيران المُعادي شن 3 غارات على مديرية عين بشبوة، و3 غارات على منطقة الفاخر بمديرية قعطبة بالضالع، و3 غارات على مدينة البيضاء، وغارتين على منطقة اللبنات بمديرية الحزم، و3 غارات على مديرية خب والشعف بالجوف.