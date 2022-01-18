الأربعاء, 19-يناير-2022 الساعة: 12:07 ص - آخر تحديث: 12:07 ص (07: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
لماذا هذا الحقد من معظم حكام الخليج على اليمن وسورية والعراق؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
فزورة‮ ‬معقدة‮ !‬‬‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
أخبار
المؤتمر نت - يمكن أن تؤدي الخلايا السرطانية التي تتكاثر في المعدة إلى ظهور أعراض "يصعب اكتشافها". ومع ذلك، بمجرد أن تكون على دراية بعلامات التحذير، يمكنك طلب المساعدة الطبية في حالة ظهورها

أعراض سرطان المعدة.. إشارات إياك أن تهملها!

المؤتمرنت -
أعراض سرطان المعدة.. إشارات إياك أن تهملها!
يمكن أن تؤدي الخلايا السرطانية التي تتكاثر في المعدة إلى ظهور أعراض "يصعب اكتشافها". ومع ذلك، بمجرد أن تكون على دراية بعلامات التحذير، يمكنك طلب المساعدة الطبية في حالة ظهورها.

وأشارت الخدمة الصحية الوطنية إلى أن أحد الأحاسيس التي يمكن أن تُعزا لسرطان المعدة هو الشعور "بالشبع بسرعة كبيرة" عند تناول الطعام. ومؤشر آخر محتمل هو فقدان الشهية. وهذان الإحساسان ليسا العلامات التحذيرية الوحيدة المحتملة لسرطان المعدة. وقد يؤدي المرض أيضا إلى أحاسيس جسدية أخرى، ولا سيما:

• حرقة من المعدة.

• حمض ارتجاع.

• الغثيان.

• عسر الهضم.

• التعب.

• آلام في المعدة.

وقد تشعر أيضا بوجود كتلة في الجزء العلوي من المعدة، وقد تحدث مشكلات عند محاولة البلع.

وقد يعاني الأشخاص الذين يعانون من مرض الجزر المعدي المريئي من هذه الأعراض بشكل منتظم.

وقد يؤدي هذا إلى الشعور بالرضا عن النفس، حيث لا تؤدي الأعراض إلى القلق وبالتالي يتم تجاهلها على أنها غير ذات أهمية.

ولاحظت NHS أنه "من المهم أن يفحصك طبيب عام إذا تغيرت الأعراض أو ساءت أو لم تشعر أنك طبيعي".

ومع ذلك، هناك أوقات يُنصح فيها "بزيارة طبيب عام". وتشمل الأمثلة مشاكل في البلع أو تورم في معدتك. ويُنصح أيضا بطلب المشورة الطبية إذا "فقدت قدرا ملحوظا من الوزن خلال الستة إلى 12 شهرا الماضية دون محاولة، وفقاً لروسيا اليوم.

ويجب أيضا فحص أي أعراض أخرى لسرطان المعدة لا تتحسن بعد أسبوعين بواسطة أخصائي طبي.

وبينما يمكن أن تُعزا هذه الأعراض إلى عدد من الحالات، فإن طلب المساعدة الطبية يمكن أن يحدد السبب الجذري.

وقد تشمل الفحوصات الطبية عينة من البراز أو البول، ولمس المعدة، والإحالة لإجراء مزيد من الاختبارات في المستشفى.

وعادة ما تعني الإحالة العاجلة إلى المستشفى أنه سيكون لديك موعد في غضون أسبوعين بعد موعد الطبيب.

وفي هذه المرحلة، سيكون إجراء المزيد من الاختبارات إجراء احترازيا - ولا يعني ذلك بالتأكيد أنك مصاب بالسرطان.

كيف تقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة؟

لتقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة، توصي الخدمة الصحية الوطنية بأن تكون غير مدخن، مع إنقاص الوزن إذا كنت تندرج في فئة الوزن الزائد أو السمنة، والتي يمكن تحقيقها عن طريق استهلاك سعرات حرارية أقل وممارسة الرياضة أكثر كل يوم.

وعندما يتعلق الأمر باعتبارات غذائية، فإن الحد من كمية الملح التي تتناولها سيكون مفيدا أيضا لصحتك. وكذلك التقليل من الكحول واللحوم الحمراء والمصنّعة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار
رياضة: أمم إفريقيا: غينيا والسنغال إلى دور الـ16
عربي ودولي: منظمة الصحة: جائحة كورونا لم تنته بعد
عربي ودولي: الدنمارك تنشر 100 جندي في مالي
علوم وتقنية: قشر البرتقال واليوسفي يخفض الكوليسترول
ثقافة: إعلان القائمة القصيرة من جائزة العالم العربى للرواية 2021
مجتمع مدني: ماحكم الزوج الذي يمنع زوجته من زيارة أهلها؟
أخبار: عالميا: 5 ملايين و561 ألف حالة وفاة بكورونا
أخبار: العدوان يشن أربع غارات على جبل النبي شعيب
أخبار: 23 شهيداً وجريحاً بصنعاء و49 غارة على محافظات
أخبار: امانة العاصمة تدين قصف العدوان الحي الليبي
رياضة: فوز ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في العالم
أخبار: إستشهاد وإصابة 9 في حصيلة أولية لضحايا غارة للعدوان بصنعاء
أخبار: 5 صواريخ باليستية يمنية تقصف في العمق الإماراتي
مجتمع مدني: فوائد مذهلة للصداقة والعلاقات الناجحة
فنون ومنوعات: إصابة الفنانة بسمة بكورونا
أخبار: الرئيس المشاط يبارك هجوم الجيش اليمني على العمق الإماراتي
أخبار: محتجون يحملون العدوان مسؤولية توقف الكهرباء
أخبار: الامين العام يعزي بوفاة الشيخ يحيى مجمّل
أخبار: إصابات كورونا عالميا تتجاوز 328 مليون حالة
أخبار: عملية نوعية يمنية في العمق الإماراتي
أخبار: طيران العدوان يقصف أبراج الاتصالات في ذمار
رياضة: الجزائر تسقط أمام غينيا الاستوائية بهدف
رياضة: ريال مدريد يتوج بكأس السوبر الإسباني
علوم وتقنية: دراسة تكشف عن خطر مفاجئ للقهوة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022