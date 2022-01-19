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أخبار
المؤتمر نت - امتداد تأثير موجة الغبار الواسعة لعدة محافظات

الأرصاد يتوقع امتداد تأثير موجة الغبار الواسعة إلى عدة محافظات

المؤتمرنت -
الأرصاد يتوقع امتداد تأثير موجة الغبار الواسعة إلى عدة محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تعمق موجة الغبار الواسعة الانتشار ومصدرها شرق ووسط الجزيرة العربية، وامتداد تأثيرها إلى عدة محافظات خلال الساعات القادمة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن موجة الغبار تؤثر حالياً على محافظات حضرموت والجوف.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يمتد تأثير الموجة إلى مناطق واسعة من محافظات المهرة، شبوة، مأرب والبيضاء، وإلى أجزاء من محافظات ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.

كما يحتمل امتدادها، إلى أجزاء من المناطق الساحلية الغربية والجنوبية.

ولفت المركز إلى أنه من المتوقع أن تكون الأجواء باردة على محافظات المرتفعات الجبلية.

ودعا المركز المواطنين، وخاصة كبار السن والأطفال ومرضى الربو إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة والوقاية من الغبار وعدم التعرض المباشر له.

وحث سائقي المركبات على ضرورة توخي الحيطة والحذر من التدني من مدى الرؤية الأفقية.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: ذمار : 4، عمران: 7، صنعاء : 7.8 ، السدة : 8.5، إب : 10.5، المحويت: 11، سيئون : 12.1.








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