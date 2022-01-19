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أخبار
المؤتمر نت - لهذا السبب.. شركات طيران تلغي رحلاتها إلى أمريكا

لهذا السبب.. شركات طيران تلغي رحلاتها إلى أمريكا

المؤتمرنت -
لهذا السبب.. شركات طيران تلغي رحلاتها إلى أمريكا
ألغت شركات طيران عالمية رحلات جوية لها الى الولايات المتحدة بسبب شبكة اتصالات الجيل الخامس في هذا البلد.

وذكرت وكالة تاس الروسية للانباء ان ذلك جاء بعدما حذرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية من أن التداخل المحتمل لشبكات الجيل الخامس من الممكن أن تؤثر على قراءات الارتفاع التي تلعب دوراً رئيسياً في هبوط بعض الطائرات في ظروف جوية سيئة.

واوضحت إن العديد من شركات الطيران تلغي رحلات على الرغم من إعلان شركتي الاتصالات في الولايات المتحدة AT&T و Verizon أنهما ستوقفان إطلاق شبكة الجيل الخامس بالقرب من المطارات.

واشارت الى ان من الشركات التي ألغت رحلات طيران إلى الولايات المتحدة شركات من الهند واليابان، وخاصة الهند والتي قررت فيها شركة الخطوط الجوية الهندية خفض الرحلات إلى الولايات المتحدة أو تعديلها اعتباراً من اليوم .

فيما قالت شركة النقل الجوي اليابانية إنها قد تلغي ما يصل إلى 20 رحلة ركاب وشحن إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، فيما قررت الخطوط الجوية اليابانية إلغاء ثلاث رحلات ركاب وخمس رحلات شحن اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق طلبت شركاتا الطيران "بوينغ" و"إيرباص أميريكاز" من وزارة النقل الأمريكية تأجيل نشر شبكات الجيش الخامس بالقرب من مدارج المطار، وبحسب الشركتين فإن إشارات الراديو الصادرة من المحطات الأساسية لهذه الشبكة لها تأثير سلبي على سلامة الطيران.* وكالات









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