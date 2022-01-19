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أخبار
المؤتمر نت - شن طيران العدوان الإماراتي اليوم غارة على مستشفى عين بمحافظة شبوة

طيران العدوان يستهدف مستشفى عين في شبوة

المؤتمرنت -
طيران العدوان يستهدف مستشفى عين في شبوة
شن طيران العدوان الإماراتي اليوم غارة على مستشفى عين بمحافظة شبوة.

وأوضح مصدر محلي أن طيران العدوان استهدف المستشفى في مديرية عين، ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمستشفى.

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي استهدف بغارة سيارة مواطن في الطريق العام، ما أدى إلى احتراقها.

وذكر المصدر أن طيران العدوان دمر منزلين ومزرعة ومحطة وقود تابعة للمواطنين، في ذات المديرية.

واستنكر المصدر إمعان طيران تحالف العدوان في استهداف المدنيين والمرافق الخدمية ومنازل وممتلكات المواطنين.








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