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أخبار
المؤتمر نت - أكدت القوات المسلحة اليمنية أن مرتزقة ودواعش الإمارات حاولوا الزحف باتجاه مديريتي حريب وعين في محافظة شبوة

انتكاسة جديدة لمرتزقة الإمارات في حريب وعين

المؤتمرنت -
انتكاسة جديدة لمرتزقة الإمارات في حريب وعين
تصدّى أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم، لزحف مرتزقة ودواعش الإمارات باتجاه مديريتي حريب وعين في محافظة شبوة.

وأكدت القوات المسلحة، في بيان، صدّ الجيش واللجان لزحف دواعش ومرتزقة الإمارات باتجاه مديريتي حريب وعين، رغم الغطاء الجوي المكثّف دون إحراز أي تقدم.

وأشار إلى أنه سقط، خلال صد الزحف، أكثر من 50 من مرتزقة الإمارات بين قتيل وجريح، وتدمير عدد من المدرّعات والآليات.

ولفت بيان القوات المسلحة إلى أن القوة الصاروخية استهدفت تجمعات كبيرة لمرتزقة الإمارات بصاروخين بالستيين، وكانت الإصابات دقيقة، سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى.








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