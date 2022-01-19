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أخبار

الصحة تدين استهداف العدوان لمستشفى عين

المؤتمرنت -
الصحة تدين استهداف العدوان لمستشفى عين
أدانت وزارة الصحة العامة والسكان بشدة استهداف طيران العدوان السعودي الإماراتي لمستشفى عين بمحافظة شبوة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن طيران العدوان استهدف مستشفى عين ومحيطه بعدد من الغارات ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة فيه.

وأكدت الوزارة أن استهداف المستشفى يضاف إلى جرائم العدوان السابقة بحق الشعب اليمني على مرأى ومسمع من العالم على مدى سبع سنوات.

وأشارت إلى أن هذه الجريمة تؤكد إصرار تحالف العدوان على تدمير البنية التحتية والقطاع الصحي باعتباره الشريان المتبقي لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وبينت الوزارة أن استهداف مستشفى العين في شبوة يأتي بعد فترة قصيرة من إعادة تأهيله واستئناف عمله في تقديم الخدمات الصحية لأبناء مديرية عين والمناطق المجاورة.

وجددت الوزارة الدعوة للأمم المتحدة للقيام بواجبها في وقف العدوان ورفع الحصار، وحملتها المسؤولية الكاملة إزاء كل الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب اليمني.








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