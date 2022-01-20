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أخبار
المؤتمر نت - باركت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي عملية إعصار اليمن النوعية التي نفذتها القوات المسلحة على أهداف استراتيجية في عمق العدو الإماراتي

التحالف الوطني يبارك عملية “إعصار اليمن”

المؤتمرنت -
التحالف الوطني يبارك عملية “إعصار اليمن”
باركت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي عملية إعصار اليمن النوعية التي نفذتها القوات المسلحة على أهداف استراتيجية في عمق العدو الإماراتي.

واعتبرت أحزاب التحالف الوطني في بيان، هذا الإنجاز تطوراً نوعياً للقوات المسلحة اليمنية بمختلف ألويتها العسكرية، ويؤكد في الوقت ذاته التطور المتنامي للقوات البرية والبحرية والجوية اليمنية.

وأكدت على حق اليمن المشروع في الدفاع عن الأرض والسيادة والكرامة ضد تحالف العدوان السعودي الأمريكي الصهيوني الإماراتي.

ونددت أحزاب التحالف بالجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بحق المدنيين .. معتبرة تلك المجازر جرائم حرب مع سبق الإصرار والترصد في واحدة من أبشع الحروب التي عرفتها البشرية.

وقال البيان” الغارات التي استهدفت الأحياء الآمنة وحولت المنازل إلى حطام والنساء والأطفال إلى أشلاء متناثرة، أغضبت الله في السماء وأبكت البشرية في الأرض على مرأى ومسمع وإشراف المجتمع الدولي الذي يغض الطرف عن جرائم العدوان على اليمن”.

كما أكدت أحزاب التحالف الوطني أن غطرسة تحالف العدوان لن يسكت عنها الشعب اليمني وسيرد بكل ما أوتي من قوة .. مطالبة بالمزيد من الضربات الموجعة في العمق السعودي والإماراتي وزيادة قائمة الأهداف داخل أراضي العدو.








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