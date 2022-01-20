المؤتمرنت -

الصناعة: استهداف مخازن الغذاء جريمة حرب مكتملة الأركان

أدانت وزارة الصناعة والتجارة استهداف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي لمخازن غذائية تابعة للتاجر حيدر فاهم بأمانة العاصمة.



وأوضحت وزارة الصناعة في بيان، أن استهداف العدوان لمخازن الغذاء، يأتي في إطار الحرب الاقتصادية الممنهجة والهادفة تجويع الشعب اليمني وتدمير منشآته الحيوية والخدمية والاقتصادية.



واعتبر البيان استهداف مخازن الغذاء والمنشآت التجارية والصناعية والاقتصادية للشعب اليمني، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وجريمة حرب مكتملة الأركان تعرض مرتكبيها للمسائلة الجنائية والقانونية الدولية.



وندد البيان بالصمت الأممي والدولي المعيب إزاء جرائم وانتهاكات تحالف العدوان بحق الشعب اليمني.



وطالبت وزارة الصناعة المنظمات الدولية وفي المقدمة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وكافة المنظمات الحقوقية والاتحادات العالمية الدولية بالتحرك الجاد لرفع الحصار ومنع دول تحالف العدوان من ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات الصارخة لقواعد وأحكام ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الإنسانية.



وجددت الدعوة لتحييد المنشآت التجارية والصناعية والاقتصادية من أي استهداف باعتبارها منشآت مدنية واستهدافها يُعد استهدافا للاحتياجات المعيشية لأبناء الشعب اليمني.