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أخبار
المؤتمر نت - استهدف طيران العدوان السعودي، مساء الخميس سيارتين، في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران

العدوان يستهدف سيارتين لمواطنين في عمران

المؤتمرنت -
العدوان يستهدف سيارتين لمواطنين في عمران
استهدف طيران العدوان السعودي، مساء الخميس سيارتين، في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

وأوضح مصدر أمني، أن طيران العدوان شن غارتين على سيارتين لمواطنين محملتين بالمشتقات النفطية في وادي خيوان بمديرية حرف سفيان، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين أحدهما بجروح خطيرة.

واستنكر المصدر استمرار تحالف العدوان في استهداف المواطنين والمنشآت والأعيان المدنية والطرق والجسور، وتدمير البنية التحتية ومقدرات الشعب اليمني في ظل صمت دولي وأممي معيب.

وطالب المصدر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالاضطلاع بالدور المناط في إيقاف العدوان، ورفع الحصار، والسماح بدخول المشتقات النفطية.








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