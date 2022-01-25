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أخبار
المؤتمر نت - عملية نوعية جديدة تستهدف العمقين السعودي والإماراتي

عملية نوعية جديدة تستهدف العمقين السعودي والإماراتي

المؤتمرنت -
عملية نوعية جديدة تستهدف العمقين السعودي والإماراتي
أعلنت القوة الصاروخية وسلاحُ الجو المسير، عن تنفيذ إعصار اليمن الثانية التي استهدفتِ العمقين السعودي والإماراتي.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أنه تم تنفيذ عمليةً عسكريةً واسعةً استهدفت قاعدةِ الظفرةِ الجويةِ وأهدافٍ حساسةٍ أخرى في عاصمةِ العدوِ الإماراتي "أبوظبي" بعددٍ كبيرٍ من الصواريخِ البالستيةِ نوع ذو الفقار.

وأشارت إلى أنه تم استهداف مواقعَ حيويةٍ ومهمة في دبي بعددٍ كبيرٍ من الطائراتِ المسيرةِ "نوع صماد 3".

ولفت البيان إلى أنه تم خلال العملية العسكرية دك عددٍ من القواعدِ العسكريةِ في العمقِ السعودي في منطقةِ شرورة ومناطقَ سعوديةٍ أخرى بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ نوع صماد1 وقاصف2 كي وكذا استهدافُ مواقعَ حيويةٍ وحساسةٍ في جيزانَ وعسيرَ بعددٍ من الصواريخِ البالستية.

وذكر بيان القوات المسلحة، أن العملية التي تأتي رداً على تصعيد العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وجرائمهِ بحقِ الشعب اليمني، حققتِ أهدافها بدقةٍ عالية.

وأكدت القوات المسلحة جهوزيتها الكاملة في توسيعِ عملياتها خلالَ المرحلةِ القادمةِ ومواجهةَ التصعيدَ بالتصعيد .. مجددة النصح للشركاتِ الأجنبيةِ والمستثمرينَ في دويلةِ الإماراتِ بمغادرتها كونها أصبحت دولةً غيرَ آمنة، وأنها معرضةٌ للاستهدافِ بشكلٍ مستمرٍ طالما استمرت في عدوانها وحصارها للشعبِ اليمني.








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