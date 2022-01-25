المؤتمرنت -

السياسي الأعلى يبارك عملية "إعصار اليمن الثانية"

بارك المجلس السياسي الأعلى لأبناء الشعب اليمني العظيم ولكل أحرار الأمة نجاح عملية "إعصار اليمن الثانية" التي حققت أهدافها في العمقين السعودي والإماراتي تأديباً لهم ورداً على جرائمهم ومجازرهم واستهدافهم لأبناء الشعب اليمني.



كما بارك المجلس في بيان صادر عنه اليوم، للجيش واللجان الشعبية والقوة الصاروخية والطيران المسير هذا الانجاز، الذي ينتصر للشعب اليمني جراء ما تعرض له من مجازر في الحديدة وصعدة وصنعاء وبقية المحافظات.



ودعا المجلس في بيانه، الجيش واللجان الشعبية والقوة الصاروخية والطيران المسير إلى مضاعفة الجهود نحو عمليات نوعية مركزة ورادعة للمعتدين على اليمن أياً كانوا.



وأكد المجلس السياسي الأعلى أنه سيمضي بثبات في تحرير كل شبر في الجمهورية اليمنية وأن على من يجهل تاريخ اليمن أن يعيد حساباته اليوم.



وقال" إن هذه الرسائل ليست سوى رأس جبل الجليد من الإعصار اليمني الاستراتيجي المدمر لكل مؤامرات الأمريكي والصهيوني التي تعبث باليمن".



النصر المبين للشعب اليمني العظيم.. الخزي والعار للغزاة والمحتلين



والرحمة للشهداء.. والشفاء للجرحى والفرج للأسرى



صادر عن المجلس السياسي الأعلى

بتاريخ الاثنين 21 جمادي الآخر 1443 هجرية.