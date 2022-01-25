الثلاثاء, 25-يناير-2022 الساعة: 03:09 م - آخر تحديث: 02:35 م (35: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
إشراقات‮ ‬في‮ ‬احتفالية‮ ‬قناة‮ «‬اليمن‮ ‬اليوم‮» ‬بذكرى‮ ‬تأسيسها‮ ‬العاشرة
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
لماذا هذا الحقد من معظم حكام الخليج على اليمن وسورية والعراق؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عودة خدمات الإنترنت إلى وضعها الطبيعي في جميع المحافظات، بعد نجاح الفرق الفنية في إنجاز المراحل الأولى لعمليات الإصلاح وقدرتها في إنهاء أزمة انقطاع الإنترنت

الاتصالات: عودة خدمة الإنترنت لوضعها الطبيعي

المؤتمرنت -
الاتصالات: عودة خدمة الإنترنت لوضعها الطبيعي
أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عودة خدمات الإنترنت إلى وضعها الطبيعي في جميع المحافظات، بعد نجاح الفرق الفنية في إنجاز المراحل الأولى لعمليات الإصلاح وقدرتها في إنهاء أزمة انقطاع الإنترنت.

وأكدت الوزارة في بيان، عودة خدمة الإنترنت بعد انقطاع دام أكثر من 96 ساعة، عقب استهداف طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي لمبنى الاتصالات بمحافظة الحديدة بغارات جوية أدت إلى تدمير كلي للبوابة الدولية للإنترنت، نتج عنها عزل اليمن كلياً عن العالم.

وأشار إلى أن هذه الجريمة الجديدة ألحقت الضرر المباشر بكل أبناء اليمن دون استثناء، وكشفت عن مدى الحقد والعداء للشعب اليمني.

وأشاد البيان بالنجاح الذي حققته الفرق الفنية المكونة من الكفاءات الوطنية المدربة في المجال التقني والفني، والتي أثبتت شجاعة وطنية ومسؤولية عالية وهي تواصل إنجاز مهمتها على مدار الساعة، رغم المخاطر التي تهدد حياتها في ظل التحليق المستمر لطيران العدوان وتعمده ممارسة الإرهاب النفسي وهو يحلق على علو منخفض في موقع الإصلاحات الفنية.

وثمن البيان الدور الوطني والبطولي للفرق الفنية من المهندسين الذين سطروا أروع صور التضحية والفداء في أداء مهمتهم وانتصروا في إنهاء أزمة الإنترنت، في صورة نضالية لا تقل عن تضحية الشهداء الأبطال من أبناء الاتصالات بمحافظة الحديدة، الذين ضحوا بحياتهم وهم يعملون على تأمين الخدمات من أجل كسر العزلة التي أرادها العدوان لأبناء بلدهم، فجادوا بأرواحهم الزكية وارتقوا شهداء في سبيل الله وسبيل عزة وكرامة اليمن.

وجددت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مطالبتها الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها والعمل بشكل عاجل على تأمين وصول التجهيزات الفنية الإضافية اللازمة لاستكمال أعمال الصيانة لتعمل البوابة الدولية للانترنت بطاقتها التشغيلية الاعتيادية، لضمان استمرار خدمات الاتصالات والإنترنت المرتبطة بكافة الخدمات الأساسية الأخرى كحق أساسي من الحقوق المكفولة بموجب القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

واستنكرت بشدة الصمت المشين للمجتمع الدولي وتغاضيه عن تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وهو يتمادى في ارتكاب جرائمه بحق الشعب اليمني الذي استطاع كشف زيف الإدعاءات والأباطيل التي روجت لها المنظمات وتغنت بها لأجل الحقوق والحريات، فازداد الشعب يقيناً بقضيته العادلة وحقه في الانتصار لنفسه ولحقوقه في مختلف الظروف.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: كشفت خيانته.. بريطانية تبدع في انتقامها
رياضة: جزر القمر تخسر بصعوبة أمام الكاميرون
اقتصاد: انخفاض مؤشر مسقط عند الإغلاق
رياضة: عقوبات ضد منتخبَي الجزائر وتونس
عربي ودولي: الحكومة اللبنانية تقر مشروع الموازنة
أخبار: الخارجية توجه خطاباً إلى مجلس الأمن الدولي
أخبار: عملية نوعية تستهدف العمقين السعودي والإماراتي
أخبار: العدوان يستهدف سيارتين لمواطنين في عمران
رياضة: ريال مدريد يهزم إلتشي ويبلغ دور الثمانية
أخبار: 45 غارة لطيران العدوان على 4 محافظات يمنية
علوم وتقنية: 8 أسباب تدفعك لشرب عصير الجزر بكثرة
مجتمع مدني: 4 مشروبات صحية تنظّف الكبد
عربي ودولي: أوروبا تدعو الاحتلال إلى وقف الاستيطان
رياضة: الجزائر تودع أمم إفريقيا بخسارة كبيرة
فنون ومنوعات: طائرة ركاب تقلع بمسافر واحد فقط
أخبار: وصول طائرة أممية تحمل لقاحات إلى صنعاء
أخبار: الصناعة: استهداف مخازن الغذاء جريمة حرب
رياضة: يونايتد يستعيد انتصاراته بثلاثية برينتفورد
اقتصاد: الذهب يتجه قرب أعلى مستوى في شهرين
عربي ودولي: منظمة تدعو إلى مراقبة دقيقة لانتقال كورونا
أخبار: كورونا يواصل حصده للأرواح حول العالم
أخبار: جبل: استهداف مطار صنعاء يؤثر على الملاحة
علوم وتقنية: دراسة تكشف فائدة مذهلة لـ"برتقال الدم"
أخبار: تصعيد جديد.. 4 غارات عدوانية على الحديدة
عربي ودولي: بايدن يهدد روسيا بعقوبات غير مسبوقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022