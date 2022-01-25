المؤتمرنت -

الأرصاد يدعو المواطنين لأخذ الاحتياطات للوقاية من البرد

توقع المركز الوطني للأرصاد، أجواء باردة إلى شديدة البرودة في المرتفعات الجبلية وهطول أمطار خفيفة في المناطق الساحلية، خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وأفاد المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع أن تكون السماء خالية من السحب وأجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع .



فيما ستكون الأجواء باردة إلى باردة نسبياً في المناطق المرتفعة من محافظات إب، تعز، لحج ،أبين وشبوه وكذلك في الهضاب الداخلية، بينما تكون الأجواء معتدلة أثناء النهار مع احتمال تشكل قطع متفرقة من السحب الركامية على أجزاء من المرتفعات الغربية في فترة ما بعد الظهر.



وأشار المركز إلى أن الأجواء ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً مع احتمال هطول أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والرمال.



وفي المناطق الصحراوية ستكون الأجواء صحوة وباردة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والرمال.



وستكون الأجواء في أرخبيل سقطرى غائمة جزئياً، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.



ودعا المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة بارتداء الملابس الشتوية المناسبة.



وحث المزارعين على أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية.