المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القاضي ناصر الشيباني

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة القاضي العلامه / ناصر محمد الشيباني، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية عضو مجلس الشورى، وزير الاوقاف والارشاد الاسبق ، الذي إنتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل في خدمة الوطن والمجتمع.



وأشار رئيس المؤتمرالشعبي العام الى عدد من مناقب الفقيد وإسهاماته كواحد من الالف المؤسسين للمؤتمر الشعبي العام في العام 1982م.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد/ عبدالمنعم ناصر محمد الشيباني واخوانه وكافة ال الشيباني، عبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته في هذا المصاب.



سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون"..

