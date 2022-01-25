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أخبار
المؤتمر نت - حذر الفلكي عدنان الشوافي اليوم المزارعين اليمنيين في الأحواض والمرتفعات الجبلية من آثار موجة شديدة البرودة

أجواء شديدة البرودة.. الشوافي يحذر المزارعين

المؤتمرنت -
أجواء شديدة البرودة.. الشوافي يحذر المزارعين
حذر الفلكي عدنان الشوافي اليوم المزارعين اليمنيين في الأحواض والمرتفعات الجبلية من آثار موجة شديدة البرودة، حفاظاً على المحاصيل الزراعية، بدءاً من مساء اليوم وحتى الجمعة المقبلة.

وتوقع الفلكي الشوافي استمرار انخفاض درجة الحرارة الصغرى، داعياً المواطنين بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة.

وأوضح الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، أن الليلة أكثر برودة من الليلة الماضية، وأن شدة التنبيه للمزارعين بالمستوى الثاني (اللون الاصفر) وتتطلب توخي الحذر.

وحث الفلكي اليمني رعاة المواشي على أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية مواشيهم من آثار البرودة الشديدة.








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