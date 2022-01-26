المؤتمرنت -

طيران العدوان يعاود قصف صنعاء

عاود طيران العدوان السعودي خلال الساعة الاولى من صبيحة اليوم الاربعاء 26 يناير 2022 قصف أحياء سكنية بالعاصمة صنعاء، وسط تحليق مكثف.



وهزت إنفجارات عنيفة ارجاء العاصمة صنعاء إثر سلسلة غارات عدوانية استهدفت احياء سكنية متفرقة بصنعاء.

وشن طيران العدوان السعودي الإماراتي غارة على منطقة جربان بمديرية سنحان بمحافظة صنعاء



وحسب مصادر محلية فقد قصف طيران العدوان منطقة الصباحة غربي العاصمة صنعاء ومنطقة النهدين بمديرية السبعين بامانة العاصمة



وشن طيران العدوان في وقت سابق من ليل الاربعاء 4 غارات على الصيانة في حي النهضة بمديرية الثورة بصنعاء .

