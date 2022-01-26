المؤتمرنت -

منظمة الصحة: خطر أوميكرون مازال مرتفعًا

حذرت منظمة الصحة العالمية في نشرتها الأسبوعية من أن مستوى الخطر المرتبط بالمتحوّرة أوميكرون من فيروس كورونا لا يزال مرتفعًا، إذ سُجّل عدد إصابات قياسي جديد الأسبوع الماضي.



وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية حذّرت المنظمة من أنه "بناءً على المعطيات المتوفرة حاليًا، لا يزال الخطر العام المرتبط بأوميكرون مرتفعًا".



وقالت إن "أكثر من 21 مليون إصابة جديدة سُجّلت (في الأيام السبعة الماضية)، ما يمثل أكبر عدد إصابات مسجّل في أسبوع واحد منذ بدء تفشي الوباء".



وأشارت المنظمة إلى أن عدد الإصابات ارتفع بنسبة 5 في المائة خلال الأسبوع المنصرم، مقابل 20 في المائة الأسبوع السابق.. مضيفة: إن معدّل العدوى العام يرتفع "بشكل بطيء".



وتحدثت منظمة الصحة أيضًا عن 40 ألف وفاة جديدة، وهو عدد مستقرّ مقارنة بالأسبوع الماضي.



ولا تزال المتحوّرة أوميكرون الأكثر انتشارا في العالم.. وأوضحت المنظمة أن معدل انتشار المتحوّرة دلتا "يواصل الانخفاض" فيما تتفشى المتحوّرات ألفا وبيتا وغاما "بشكل ضئيل جدًا".



وقالت: إن "الدول التي شهدت ارتفاعًا في عدد إصابات أوميكرون في نوفمبر وديسمبر 2021، تسجّل أو بدأت تسجّل تراجعًا في عدد الإصابات" حاليًا.



وتمثّل أوميكرون 89,1 في المائة من العينات المأخوذة في الأيام الثلاثين الماضية. وتُظهر بيانات محمّلة من قاعدة بيانات "جي اي اس ايد" أيضًا أن دلتا التي كانت مهيمنة في السابق، لم تعد تمثّل أكثر من 10,7 في المائة من الإصابات.