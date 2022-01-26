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أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء باردة إلى شديدة البرودة على

توقعات بإستمرار الأجواء الباردة على هذه المناطق

المؤتمرنت -
توقعات بإستمرار الأجواء الباردة على هذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات الجبلية والمناطق الصحراوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأشار المركز في نشرته الجوية اليوم، إلى أنه من المتوقع أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، شمال لحج، إب والضالع وغرب مأرب والجوف.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة على مرتفعات محافظات تعز، أبين، شبوة وهضبة حضرموت، وباردة نسبياً على المناطق الصحراوية.

وحذر المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر من الأجواء شديدة البرودة ونصح بارتداء الملابس الشتوية المناسبة.

ودعا المزارعين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية وكذلك رعاة المواشي ومربيي النحل والدواجن حفاظاً عليها من آثار البرودة الشديدة.

وذكر المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: ذمار : 1 ، صنعاء : 1.4 ، عمران : 1.6، السدة : 7.2 ، سيئون : 8 ، إب : 8.2 ، المحويت : 9 درجات.








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