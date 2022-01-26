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أخبار
المؤتمر نت -

تنبيه عاجل لمستخدمي (أيفون 13)

المؤتمرنت -
تنبيه عاجل لمستخدمي (أيفون 13)
أبلغ عدد كبير من مستخدمي هوتف «أيفون» الذكية التي تنتجها شركة «أبل» الأمريكية عن مشكلة جديدة تواجههم وتسبب توقف هواتفهم عن العمل، إذ تتحول الشاشات فجأة إلى اللون الوردي وتمنعهم من ممارسة أي نشاط على الجهاز بسبب خطأ موجود عبر نظام التشغيل iOS.

يشكو المستخدمون من مشكلة تترك شاشات أجهزتهم باللون الوردي، إذ ظهرت المشكلة لأول مرة في أكتوبر الماضي عندما أبلغ عميل يمتلك هاتف «أيفون» تأثر بذلك الأمر شركة «أبل» عبر موقعها على الإنترنت، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

شركة «أبل» تزعم أن العطل مؤقت
زعمت «أبل» وقتها أن الخلل مؤقت وأنه يتسبب في تحول شاشة «أيفون 13 برو» إلى اللون الوردي لبضع ثوان ثم إعادة التحميل، على الرغم من أن وقتها قال المستخدم: «يحدث ذلك طوال الوقت، لذا لا يمكنني استخدام جهاز أيفون الخاص بي».

لحسن حظه، منحت شركة «أبل» هذا المستخدم جهازًا بديلاً، لكن الآخرين الذين تقدموا منذ ذلك الحين مدعين أنهم عالقون في نفس الموقف لم يحالفهم الحظ للحصول على جهاز بديل لجهازهم الذي يتوقف عن العمل.

مستخدم يحكي تجربته مع الخلل الجديد
والآن، تصدر الأمر من جديد مواقع التواصل الاجتماعي، وأبلغ عدد من المستخدمين أن أجهزتهم أصيبت بنفس الشيء وتمنعهم الشاشات الوردية من استخدام «أيفون» الخاص بهم، ويحكي أحد المستخدمين تجربته قائلا: «حدث هذا لي في السيارة قبل أيام، سبق ذلك وجود الشاشة على نظام تحديد المواقع العالمي(GPS) الخاص بي، إذ كنت أبحث عن بضعة شوارع، وعند إغلاق البرنامج وجدت اللون الوردي يملئ الشاشة».

تقول صحيفة «ذا صن» البريطانية إنه في الوقت الحالي، يبدو أن مشكلة الشاشة الوردية تؤثر فقط على أجهزة «أيفون 13» العادي، ووفقًا للتقارير التي نقلتها تعود المشكلة إلى خطأ في البرنامج، ولا يُعتقد أنها مشكلة منتشرة في جميع طرازات أجهزة «iPhone 13s»، مع ظهور معظم الشكاوى في الصين.








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