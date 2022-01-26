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أخبار
المؤتمر نت - أكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان‏ احتجز سفينة وقود جديدة تابعة لأحد مصانع القطاع الخاص

العدوان يحتجز سفينة جديدة محملة بمادة الديزل

المؤتمرنت -
العدوان يحتجز سفينة جديدة محملة بمادة الديزل
قالت شركة النفط اليمنية إن تحالف العدوان‏ الأمريكي - السعودي - الإماراتي احتجز سفينة وقود جديدة تابعة لأحد مصانع القطاع الخاص.

وأوضح المتحدث الرسمي للشركة عصام يحيى المتوكل، أن تحالف العدوان احتجز في المياه الدولية السفينة "UHUD" التابعة لأحد مصانع القطاع الخاص، تحمل 29,974 طناً من مادة الديزل.

وأشار إلى أنه تم اقتياد السفينة قسراً إلى قبالة جيزان بالرغم من تفتيشها، وحصولها على تصاريح أممية.

وبيّن المتوكل أنه باحتجاز هذه السفينة ارتفع عدد السفن المحتجزة من قِبل تحالف العدوان إلى 8 سفن نفطية.








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