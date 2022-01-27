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أخبار
المؤتمر نت - دنى درجات الحرارة المسجلة صباح اليوم جاءت على النحو الآتي

6 محافظات يمنية تسجل أدنى درجة حرارة

المؤتمرنت -
6 محافظات يمنية تسجل أدنى درجة حرارة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة في المحافظات الجبلية والمناطق الصحراوية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأشار المركز في نشرته الجوية إلى أنه من المتوقع أن تستمر الأجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، إب والضالع.

وستكون الأجواء باردة على مرتفعات محافظات تعز، لحج، أبين و شبوة وغربي محافظتي مأرب والجوف وكذلك على المناطق الصحراوية.

ونبه المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة.

ودعا المزارعين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي : ذمار : 0.0 , عمران : 2.6 , صنعاء : 5.0 , السدة: 6.5 , إب : 7.7 , سيئون : 9.4 , المحويت : 9.4 .









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