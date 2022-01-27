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أخبار
المؤتمر نت -

فيروس إلكترونى خطير يهدد أمن بيانات عشرات الشركات

المؤتمرنت -
فيروس إلكترونى خطير يهدد أمن بيانات عشرات الشركات
حذرت وسائل إعلام روسية من انتشار فيروس إلكتروني يستغله قراصنة الإنترنت لاختراق بيانات العديد من الشركات في البلاد، وفقا لتقرير Rt.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن خبراء أمن المعلومات اكتشفوا في تطبيق "1С" المخصص للمحاسبة إشارات تدل على وجود فيروس إلكتروني يتم استغلاله لسرقة بيانات الشركات والمؤسسات التجارية التي تستخدم هذا التطبيق، وأن القائمين على التطبيق المذكور لم يكن لديهم علم بوجود هذا الفيروس أو فيما إذا كان قد استخدم لقرصنة بيانات الشركات من قبل جهات خارجية.

وأشارت شركة RTM Group المتخصصة بأمن المعلومات إلى أن "الفيروس المذكور قد تم استغلاله لسرقة بيانات مختلفة تتعلق بالعمليات التجارية التابعة للشركات، بما فيها بيانات تضم قوائم العملاء وبيانات الدفع والعقود المحتملة، وأرسلت تلك البيانات إلى عناوين إلكترونية غير تابعة لتلك المؤسسات".

وأوضحت RTM Group أن عشرات الشركات الروسية قد تأثرت من انتشار الفيروس المذكور، بما فيها شركات تجارية وشركات برمجية، وأن خبراءها أبلغوا الهيئات المختصة في البلاد بالنتائج التي توصلوا إليها حول الموضوع، ويجري العمل على فتح قضية رسمية لملاحقة المتسببين بها ضمن إطار المادة 272 من الدستور الروسى.
(اليوم السابع)








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