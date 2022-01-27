المؤتمرنت -

قوى العدوان ترتكب 119 خرقاً جديداً لاتفاق الحديدة

ارتكبت قوى العدوان 119 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات في حيس والجبلية وغارة للطيران الحربي على مقبنة، و6 غارات للطيران التجسسي على حيس.



وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً، تحليق طائرة حربية في أجواء مقبنة و6 طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس، و51 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لـ 118 صاروخاً وقذيفة و48 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.