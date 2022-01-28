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المؤتمر نت - حذر المركز الوطني للأرصاد، المواطنين والمزارعين من استمرار الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة خلال الساعات الـ24 القادمة

الأرصاد يحذر المزارعين من استمرار الأجواء الباردة

المؤتمرنت -
الأرصاد يحذر المزارعين من استمرار الأجواء الباردة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة خلال الساعات الـ 24 القادمة، داعياً المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من البرد.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، إلى أنه من المتوقع استمرار الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، والبيضاء.

وأشار إلى أن الأجواء ستكون باردة على مرتفعات محافظات تعز، لحج، أبين وشبوة، إب، الضالع وغرب محافظتي مأرب والجوف وكذا المناطق الصحراوية.

وأشار إلى احتمال تشكل الغبارالواسع الانتشار على المناطق الصحراوية لمحافظتي الجوف، مأرب وسيئون.

ودعا المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر والمسافرين إلى المرتفعات الجبلية، إلى أخذ الاِحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة.

وحث المزارعين على حماية محاصيلهم الزراعية.

كما دعا المركز المواطنين في المناطق الصحراوية، إلى أخذ الحيطة والحذر من موجة الغبار التي تؤدي إلى إنخفاض في الرؤية الأفقية.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو ا لآتي: ذمار : 04، عمران : 05، صنعاء : 6.4، السدة : 8.5، سيئون : 9.1، المحويت : 10 درجات.








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