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أخبار
المؤتمر نت - كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة مستشفى بريغهام ببوسطن الأميركية، فوائد جديدة لفيتامين "د" تتعلق بأمراض المناعة الذاتية

فيتامين الشمس.. فوائد عديدة لجهاز المناعة

المؤتمرنت -
فيتامين الشمس.. فوائد عديدة لجهاز المناعة
كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة مستشفى بريغهام ببوسطن الأميركية، فوائد جديدة لفيتامين "د" تتعلق بأمراض المناعة الذاتية.

ووفق الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "أكاديمية التغذية"، فإن تناول المكملات التي تحتوي فيتامين "د"، يساعد في درء خطر الإصابة بالصدفية والتهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة، وأمراض المناعة الذاتية الأخرى.

وأشار الباحثون إلى أن الذين تناولوا 2000 وحدة دولية يوميا من "فيتامين الشمس د"، لمدة تزيد عن خمس سنوات، قللوا من خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية بنسبة 22 في المئة، عند المقارنة مع نظرائهم ممن تناولوا حبوب الدواء الوهمي.

وتعليقا على نتائج الدراسة، قالت أخصائية أمراض الروماتيزم في مستشفى بريجغام كارين كوستينبادير: "فيتامين د يرتبط بمستقبلات في خلايا الجهاز المناعي، لتشغيل مجموعة من الجينات المشاركة في وظيفة الجهاز المناعي".

وشملت الدراسة التي أُطلق عليها اسم تجربة "فيتامين د وأوميغا 3"، ما يقرب من 26000 شخصا بالغا، يبلغ متوسط أعمارهم 67 عاما، لم يكونوا يعانون من نقص "فيتامين الشمس"، ويتمتعون بمناعة جيدة.

وتوصلت الدراسة إلى أن الذين تناولوا فيتامين "د" لوحده أو مع أحماض "أوميغا 3" الدهنية، كانت لديهم معدلات إصابة بأمراض المناعة الذاتية أقل من الأشخاص الذين تناولوا دواء وهميا أو أحماض "أوميغا 3" لوحدها، بعد أكثر من خمس سنوات من المتابعة، علما أن تأثير هذه المكملات بدأ بالظهور بعد عامين من انطلاق التجربة.

ورغم النتائج الإيجابية لفيتامين "د" في التجربة، فقد دعا الباحثون إلى استشارة الطبيب قبل تناول هذا النوع من المكملات، لأنه قد يكون غير مناسب لبعض الأشخاص ممن يعانون من حصوات الكلى أو أنواع معينة من الأمراض.








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