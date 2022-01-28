المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يعزي علي إسماعيل المتوكل

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ علي إسماعيل المتوكل عضو اللجنة الدائمة، في وفاة والدته الفاضلة.



وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته للأستاذ علي المتوكل وأفراد الأسرة كافة في هذا المصاب.. مبتهلاً إلى المولّى -جلّت قدرته- أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنا إليه راجعون “.