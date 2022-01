المؤتمرنت -

نقص هذه الفيتامينات يجعلك كثير التثاؤب

التثاؤب الكثير ليس دليل على النوم السيء، أو أنك لم تنل قسطاً جيداً من الراحة، فقد يكون لنظامك الغذائي دور رئيسي في الشعور المستمر بالتعب. بغض النظر عن مقدار الراحة، علامة على وجود مرض أو حالة صحية أساسية.



وتعرّف هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) التعب بأنه استمرار الشعور بالإرهاق في غالبية الأوقات "ولا يتم تخفيفه بالنوم والراحة". وفقاً لموقع "إكسبريس".



ومع ذلك، فإن العديد من الحالات الصحية بما في ذلك نقص الفيتامينات يمكن أن تجعلك تشعر بالإرهاق والتعب.



ويمكن أن تفقد طاقتك الثمينة بسبب نقص الفيتامينات، وهناك أربعة منها معروف أن نقصها يسبب الخمول.



وإذا كنت تعاني من الإرهاق، فتأكد من التحدث إلى طبيبك العام لاستبعاد أي حالات صحية خطيرة، وقد يسألك أيضا عن نظامك الغذائي لتقييم ما إذا كان نقص الفيتامينات قد يجعلك تشعر بالتعب.



وفيما يلي 4 حالات من نقص الفيتامينات الشائعة التي يمكن أن تسبب لك الشعور بالنعاس.



فقر الدم بسبب نقص الحديد

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو أحد الأسباب الطبية الأكثر شيوعا للشعور بالإرهاق، وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.



وتشمل الأعراض الأخرى لانخفاض مستويات الحديد الشعور بضيق التنفس وخفقان القلب وشحوب الجلد.



ولتشخيص الإصابة بنقص الحديد، سيحتاج الطبيب إلى إجراء فحص دم. وقد يوصف لك بعد ذلك مكملات الحديد لزيادة مستويات الحديد لديك، وسيوصي الطبيب بتناول المزيد من الأطعمة الغنية بالحديد، والتي تشمل الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة والحبوب المضاف إليها الحديد واللحوم والبقوليات مثل العدس.



نقص فيتامين D

ينتج جسمك فيتامين D بشكل طبيعي من ضوء الشمس، ولكن إذا كنت تعيش في دول تغيب فيها الشمس لفترات طويلة خلال أشهر الشتاء، فسيكون من الأفضل الحصول على مكملات فيتامين D في الفترة ما بين أكتوبر ومارس، لأن ضوء النهار ليس قويا بما يكفي لأجسامنا لإنتاج ما يكفي من فيتامين D بمفردها.



وإذا كانت مستويات فيتامين D لديك منخفضة، فقد تلاحظ أعراضا تشمل الشعور بالتعب الشديد، وحتى المعاناة من تغيرات في المزاج، مثل الشعور بالاكتئاب.



ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين D أيضا إلى ضعف العظام بمرور الوقت، ويرتبط هذا النقص عادة بتطور الكساح عند الأطفال.



فقر الدم بسبب نقص الفوليك

نقص فيتامين B12، المعروف أيضا باسم فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك، هو سبب شائع آخر للمعاناة من التعب الشديد.



ويوجد فيتامين B12 بشكل طبيعي في اللحوم ومنتجات الألبان ، بما في ذلك اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والبيض.



وإذا كنت تتبع نظاما غذائيا نباتيا، فيمكنك البحث عن الأطعمة المدعمة بفيتامين B12 مثل بعض حبوب الإفطار، ولكن قد يكون من الأنسب تناول مكملات فيتامين B12.



نقص فيتامين C

بعض العلامات المبكرة لانخفاض مستويات فيتامين C هي التعب وانخفاض الحالة المزاجية.



ويمكن أن تظهر هذه العلامات التحذيرية قبل أن تصاب بنقص كامل في فيتامين C، لذلك لا يجب أن تتجاهلها حيث يمكنك منع الأعراض الأكثر خطورة عن طريق اكتشافها مبكرا.



وستكون قادرا على الحصول على كل فيتامين C الضروري من نظامك الغذائي، طالما أنك تحصل على كمية كافية من الفاكهة والخضروات.



وتشمل المصادر الجيدة لفيتامين C الفواكه الحمضية والفلفل والفراولة والبروكلي والبطاطا وغيرها.