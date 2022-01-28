المؤتمرنت -

تحالف العدوان يحتجز سفينة ديزل جديدة

قالت شركة النفط اليمنية إن تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي احتجز سفينة وقود جديدة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي.



وأوضح المتحدث الرسمي للشركة عصام المتوكل، أن تحالف العدوان احتجز السفينة (Eships Barracuda) التابعة لبرنامج الأغذية العالمي والتي تحمل كمية 4,022 طنا من مادة الديزل.



وأشار إلى أن قوى العدوان قامت باقتياد هذه السفينة قسراً إلى قبالة سواحل جيزان رغم حصولها على تصاريح آلية التحقق والتفتيش الأممية.



ولفت المتوكل إلى أن عدد السفن المحتجزة ارتفع إلى 9 سفن مشتقات نفطية.