المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي راسل القرشي بوفاة والده

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج عمر أحمد القرشي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.



وأشاد رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها إلى الأستاذ راسل عمر القرشي، نائب رئيس تحرير صحيفة الميثاق، وإخوانه، بمناقب الفقيد الذي يُعد أحد الشخصيات الإجتماعية البارزة بمديرية الشمايتين في محافظة تعز الذين كان لهم نشاط فاعل في أوساط المجتمع، ومن الذين بذلوا جهوداً كبيرة في المحافظة على الأمن والإستقرار والإصلاح بين الناس.



وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته وتعازيه الحارة لكافة آل القرشي بمديرية الشمايتين محافظة تعز.. سائلاً العلي القدير أن يتغمد روح الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون".