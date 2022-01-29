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أخبار
المؤتمر نت - نفذ أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية عملية عسكرية واسعة في جبهة الأجاشر قبالة نجران توّجت بتحرير مساحة 163 كم مربع

تحرير مواقع قبالة نجران.. وخسائر فادحة للمرتزقة

المؤتمرنت -
تحرير مواقع قبالة نجران.. وخسائر فادحة للمرتزقة
نفذ أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية عملية عسكرية واسعة في جبهة الأجاشر قبالة نجران توّجت بتحرير مساحة 163 كم مربع.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من السيطرة على مواقع" سلسلة تباب الربعة، معسكر طيبة الاسم، سلسلة تباب القذاميل، القاهرة، الرملة السوداء، وجبال الأمهور".

وأشار إلى أن المعارك في جبهة الأجاشر خلفت خسائر كبيرة في عديد وعتاد المرتزقة .. لافتاً إلى أن طيران العدوان فشل في دعم وإسناد مرتزقته خلال العملية.

وأكد المصدر أن الجيش واللجان الشعبية اغتنموا كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والآليات العسكرية.








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