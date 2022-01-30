الأحد, 30-يناير-2022 الساعة: 06:01 م - آخر تحديث: 06:00 م (00: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
إشراقات‮ ‬في‮ ‬احتفالية‮ ‬قناة‮ «‬اليمن‮ ‬اليوم‮» ‬بذكرى‮ ‬تأسيسها‮ ‬العاشرة
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
لماذا هذا الحقد من معظم حكام الخليج على اليمن وسورية والعراق؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى القيادي المؤتمري الشيخ ناجي علي فاضل الظاهري، في وفاة والدته الفاضلة

الأمين العام يعزي الشيخ ناجي علي الظاهري

المؤتمرنت -
الأمين العام يعزي الشيخ ناجي علي الظاهري
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى القيادي المؤتمري الشيخ ناجي علي فاضل الظاهري، في وفاة والدته الفاضلة.

وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته للشيخ ناجي علي الظاهري وإخوانه وأفراد الأسرة كافة في هذا المصاب .. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أبنائها وأهلها وذويها الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: نادال يتوج بلقب أستراليا المفتوحة للتنس
رياضة: تونس تودع كأس الأمم الإفريقية
عربي ودولي: ليبيا تعود لمربع الانقسام وتتجه نحو المجهول
رياضة: الكاميرون تبلغ نصف نهائي أمم إفريقيا
أخبار: الحديدة.. استشهاد طفل بقصف للمرتزقة على التحيتا
أخبار: غارات مكثفة لطيران العدوان تستهدف مأرب وتعز
فنون ومنوعات: عاصفة ثلجية تلغي ألاف الرحلات بأمريكا
أخبار: أخطر 6 أطعمة على صحة الإنسان
أخبار: 7 شهداء وجرحى بنيران الجيش السعودي في صعدة
أخبار: رصد 75 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة
أخبار: تحرير مواقع قبالة نجران.. وخسائر فادحة للمرتزقة
عربي ودولي: ظهور متحور فرعي من أوميكرون
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ منصور المنتصر
أخبار: صنعاء تتوعد: جرائم العدوان لن تمر دون عقاب
رياضة: البيرو تعود بفوز مفاجئ من كولومبيا
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي راسل القرشي بوفاة والده
أخبار: قصف تجمعاً للمرتزقة في شبوة بصاروخ باليستي
أخبار: الأرصاد يحذر مجدداً من استمرار الأجواء الباردة
عربي ودولي: فلسطين: بينيت يواصل التمرد على الاتفاقات
فنون ومنوعات: العثور على جثة طفل داخل حقيبة في فرنسا
أخبار: تحالف العدوان يحتجز سفينة ديزل جديدة
أخبار: العدوان يجدد غاراته على 3 محافظات يمنية
أخبار: قصف سعودي يوقع شهيد بحي سكني بصعدة
أخبار: حصيلة جديدة لخروقات قوى العدوان بالحديدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022