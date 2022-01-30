المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي الشيخ ناجي علي الظاهري

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى القيادي المؤتمري الشيخ ناجي علي فاضل الظاهري، في وفاة والدته الفاضلة.



وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته للشيخ ناجي علي الظاهري وإخوانه وأفراد الأسرة كافة في هذا المصاب .. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أبنائها وأهلها وذويها الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.