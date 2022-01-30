المؤتمرنت -

أهلي صنعاء يستهل مشواره بفوز "ثأري" على اليرموك

أستهل أهلي صنعاء حملة الدفاع عن لقبه بفوز عريض على اليرموك برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ختام الجولة الأولى لبطولة كرة قدم لملتقى الوحدة الشتوي الخامس.



وانهى الامبراطور الشوط الأول من المباراة متقدما بهدفين لمحمد علوس ومحمد الغمري في الدقائق 8، 45 قبل أن يضيف الأحمر الصنعاني الهدفين الثالث والرابع عبر نجميه علاء نعمان وزكريا طفطوف في الدقيقتين 53 و 80.



بهذا الفوز تصدر الأهلي الترتيب برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن الوحدة الفائز على العروبة بهدفين لهدف والشعب الذي تغلب على الشرطة بنفس النتيجة ومايو الذي تجاوز آزال بهدف نظيف.